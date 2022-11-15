Производство мороженого погружается в кризис

Производство мороженого в России споткнулось о бережливость покупателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация на рынке мороженого не благоволит ни потребителям, ни производителям. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные Milknews.

Покупателей вряд ли радует , что к сентябрю его средняя розничная цена выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, – до 646 рублей за килограмм.

При этом отпускная цена выросла на 25%. Вместе с тем, в сентябре она составила 275 рублей за килограмм против 283 рублей за килограмм в июле и 279 рублей за килограмм в августе.

И хотя в денежном выражении прозводственные показатели прибавили в январе-сентябре 2022 года 16,3% год к году, в натуральном выражении производство снизилось на 6,6%.

Только за сентябрь падение составило 26,7%. Это худший показатель, начиная с 2001 года.

Эксперты отмечают, что в январе этого года наблюдался рост производства мороженого. В феврале он остановился, а в марте начался спад.

С этого времени себестоимость мороженого по разным оценкам выросла на 30-55%. В основном, за счет подорожания сахара, импортных ингредиентов и логистики.

В будущем аналитики ожидают роста нижнего ценового сегмента в категории, а также функционального, «здорового» мороженого. При этом стоимость лакомства производителям придется сдерживать, так как покупатели все чаще будут выбирать для покупок дискаунтеры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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