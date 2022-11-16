16 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

16.11.2022, среда

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Открытие ежегодного Российско-Таджикского молодежного форума «Новая реальность – новые медиа» (ЮУрГУ, гл. Корпус, пр. Ленина, 76, 1007 ауд.)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Молодежная политика Южного Урала в 2022 году» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

13:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

17:00 Челябинск – Открытие выставки «Три моря»: живописные работы челябинской художницы Марины Рохмистровой, а также ее друзей-художников (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)

18:00 Челябинск – Бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков» (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)

19:00 Челябинск – Встреча с православным психологом, кандидатом педагогических наук, доцентом УралГУФК Алевтиной Рендиковой (храм святого мученика Иоанна Воина, пр. Победы, 307Б, на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской, библиотека храма)

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