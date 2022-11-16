На Южном Урале похолодает до минус 20

В ближайшие дни в Челябинской области будет морозно.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня будет значительно холоднее, чем вчера – днем не выше -11. В ночь на четверг в области ожидается до 23, в Челябинске – до -21. Аналогичная погода сохранится и 17 ноября.
А в пятницу ожидается потепление: днем не ниже 8, а некоторых частях региона – около 0.
Челябинск, Софья Артемьева
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