На Южном Урале похолодает до минус 20

В ближайшие дни в Челябинской области будет морозно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня будет значительно холоднее, чем вчера – днем не выше -11. В ночь на четверг в области ожидается до 23, в Челябинске – до -21. Аналогичная погода сохранится и 17 ноября.

А в пятницу ожидается потепление: днем не ниже 8, а некоторых частях региона – около 0.

Челябинск, Софья Артемьева

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