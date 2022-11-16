Большинство южноуральцев на заявленную властями зарплату даже не рассчитывают

Жители Челябинской области демонстрируют весьма скромные зарплатные запросы при поиске работы. По этому показателю регион находится на 61 месте. При этом ожидания работников и данные властей об уровне зарплаты существенно расходятся.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, средняя зарплата в регионе за январь – август превысила 48 тысяч рублей. А по данным сервиса hh.ru Урал, сегодня южноуральцы ищут работу со среднем показателем оплаты 39,5 тысяч рублей. Это на 15 тысяч 632 рубля меньше, чем в целом по стране: россияне в среднем претендуют на 55 тысяч рублей.

Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя, отмечают авторы исследования. Так, наиболее высокие запросы в Челябинской области наблюдаются у соискателей из сфер «Высший менеджмент» и «Добыча сырья» ( от 53 тыс до 54 тыс рублей), «Строительство, недвижимость» и «Инсталляция и сервис» (от 50 тыс) и «Производство» (более 48 тыс).

А самые скромные запросы у педагогов: школьные учителя и преподаватели вузов с радостью соглашаются на 33 тыс – 34 тыс рублей. Даже горничные и няни оценивают свой труд дороже: соискатели в сфере «Домашний персонал» указывают желаемую зарплату от 35 тыс рублей.

При этом специалисты HR отмечают, что соискатели часто завышают зарплатные ожидания, в то время как реально предлагаемые зарплаты ниже.

Челябинск, Софья Артемьева

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