В Магнитогорске реализовали самый масштабный проект по импортозамещению RPA в России

Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем в спецноминации «За самый масштабный проект по импортозамещению RPA в РФ» престижной отраслевой награды CNews Awards 2022. Церемония награждения прошла в рамках ежегодного мероприятия «Cnews Forum 2022: Информационные технологии завтра».

Развитие программной роботизации RPA (Robotic Process Automation, специализированные компьютерные программы, которые могут работать с другими программами, выполняя функции человека) в ПАО «ММК» началось в 2018 году, когда на предприятии стартовал масштабный проект по выявлению пригодных для роботизации процессов. В него были вовлечены практически все функциональные и структурные подразделения, и уже в 2019 году Магнитка получила награду за «Самый масштабный проект по роботизации RPA среди производственных предприятий РФ». В 2022 году после ухода иностранных производителей RPA-платформ с российского рынка перед ММК встала комплексная задача без остановки текущей деятельности перенести все роботизированные бизнес-процессы и инфраструктуру на программное обеспечение отечественного производства.

«Технология RPA давно и широко используется основными подразделениями комбината для повышения эффективности бизнес-процессов компании, – говорит главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов. – В этом году мы успешно провели миграцию RPA-систем на отечественную платформу, стоимость которой позволила не увеличивать запланированный бюджет. Мы будем продолжать развивать программных роботов, потому что видим результаты по совершенствованию бизнес-процессов».

Масштабы развития роботизации в ПАО «ММК» подтверждает исследование компании Deloitte: в начале 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат входил в 4% российских предприятий с максимально высоким уровнем роботизации. Программная роботизация является частью масштабной стратегии цифровизации и инициативы «Индустрия 4.0» Магнитки. Цифровые инициативы компании носят прикладной характер и соответствуют основным технологическим трендам, затрагивая такие направления как аналитика данных, цифровые двойники, интернет вещей и многое другое.

В рамках реализации стратегии цифровизации ПАО «ММК» накопил богатый опыт, подтвержденный большим количеством успешно выполненных проектов по роботизации RPA. В 2021 году это направление было выделено в отдельную компанию – ООО «Центр технологий роботизации «Некст» (ЦТР «Некст»). В том же году ПАО «ММК» совместно с ЦTР «Некст» стали победителями организованного GlobalCIO конкурса «Проект года» в номинации «Лучшее RPA-решение в металлургии», а также получило награду «За вклад в развитие рынка RPA в России и СНГ». В свою очередь, ЦТР «Некст» стал «RPA-компанией года» по версии премии Tadvizer.

«Такие масштабные и сложные проекты по внедрению роботизации, не только повышают эффективность собственного бизнеса, но и развивают технологию RPA в нашей стране», – отметил директор ЦTР «Некст» Михаил Верисов.

Уровень роботизации на ПАО «ММК» сегодня включает как отдельные бизнес-задачи, так и комплексные решения для непрерывных процессов, например Цифровой офис, полностью состоящий из цифровых сотрудников – программных роботов RPA и обслуживающий непрерывный стратегический бизнес-процесс по учету и оплате металлического лома для нужд предприятия. Для повышения надежности, устойчивости и соблюдения требований безопасности роботов специалисты реализовали проект по созданию системы комплексной безопасности RPA, а сами роботы интегрированы в общую концепцию ИТ-безопасности Магнитки, что позволяет обеспечивать должный уровень защиты системы.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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