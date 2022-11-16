Южноуральским предпринимателям предложили самостоятельно оценить риски в увеселительных заведениях

Владельцам южноуральских развлекательных заведений предложили самостоятельно оценить риски для посетителей и устранить недостатки.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 5 ноября 2022 в Костроме в клубе «Полигон» произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек, 6 получили ранения.

В Челябинской области, по данным МЧС, насчитывается 220 объектов, аналогичных костромскому «Полигону», – где одновременно могут находиться более 50 человек, а обеденные залы совмещаются с танцполом. Большинство таких заведений расположено в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте.

В 2021 году в этом секторе было зафиксировано 3 пожара, а в текущем – уже 5. Главные причины возгораний – неисправность электрооборудования и электропроводки, а также самовозгорание различных веществ.

При этом в МЧС заявляют, что ведомство соблюдает мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, а основанием для внеплановой проверки может послужить только сообщение о грубейшем нарушении правил пожарной безопасности.

Поэтому предпринимателей просят самостоятельно оценивать риски и устранять недостатки.

«В связи с тем, что участились случаи возгораний и есть большой риск гибели людей, мы попросили бизнесменов более внимательно отнестись к противопожарным мерам – проверить средства сигнализации, средства пожаротушения, убедиться, что эвакуационные выходы не захламлены, чтобы огнетушители не были просрочены и так далее. Люди к вам приходят отдыхать, а не умирать!» – отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Напомним, после костромской трагедии губернатор Алексей Текслер поручил проверить, как в развлекательных заведениях региона соблюдаются правила пожарной безопасности. Но о результатах инспекции пока не сообщалось.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»