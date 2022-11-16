На Южном Урале ошибочно мобилизовали минимум 67 человек

С начала мобилизации удалось вернуть домой 39 жителей Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Как уже сообщал «Новый День», с начала мобилизации тысячи южноуральцев заявили о нарушении процедуры. Только к омбудсмену с 26 сентября по 14 ноября по вопросу ошибочной мобилизации обратились 1 тысяча 834 южноуральца.

Из тех, кого уже вернули, 16 человек были мобилизованы, несмотря на бронь, 7 являются многодетными отцами, еще 7 оказались непригодны к военной службе по состоянию здоровья, остальные получили отсрочку по иным основаниям, уточнила Сударенко.

Кроме того, отменены решения призывных комиссий в отношении еще 28 мобилизованных. Из них 16 многодетных отцов и 10 забронированных предприятиями и организациями. Принимаются меры по их возврату домой.

Челябинск, Павел Зварзин

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