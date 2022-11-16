В России вновь собираются ужесточить законодательство об абортах

102 года назад в России легализовали аборты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 ноября 192о года был подписано совместное постановление Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции «Об охране здоровья женщин». В документе, опубликованном в газете «Известия» 18 ноября, говорилось: «Народный комиссариат здравоохранения и Народный комиссариат юстиции, охраняя здоровье женщины и интересы расы от невежественных и корыстных хищников и считая метод репрессий в этой области абсолютно не достигающим цели, постановляет:



1. Допускается бесплатное производство операций по искусственному прерыванию беременности в обстановке советских больниц, где обеспечивается ее максимальная безвредность.

2. Абсолютно запрещается производство этой операции кому бы то ни было, кроме врача…"

Женщины начали пользоваться предоставленным правом: в 1925 году в крупных городах фиксировалось в среднем 6 случаев абортов на каждую тысячу населения.

Многие чиновники и юристы продолжали расценивать аборт как «социальное зло», поэтому эра легальных абортов оказалась короткой.

Сначала были введены очередность: в первую очередь право на искусственное прерывание беременности получали незамужние женщины и работницы предприятий.

В 1926 году полностью запретили аборты впервые забеременевших женщин, а также делавших эту операцию менее полугода назад.

С 1930 года операция по искусственному прерыванию беременности стала платной.

Поскольку рождаемость в стране продолжала снижаться, в 1936 году операции по искусственному прерыванию беременности вновь были запрещены под страхом уголовной ответственности. Взамен государство обещало увеличить материальную помощь роженицам, и многосемейным, а также расширить сеть родительных домов, детских садов и усилить уголовное наказание за невыплату алиментов и некоторые изменения в законодательство о разводах. Аборты продолжали делать, но исключительно по медицинским показаниям.

Запрет действовал до 1955 года. В начале 1980-х срок искусственного прерывания беременности был увеличен с 12 до 24 недель. В 1987 году искусственно прерывать беременность разрешили даже на сроках до 28 недель, если для этого имелись социальные показания.

В 1996 году предельный срок для искусственного прерывания беременности сократили в соответствии с нормой ВОЗ до 22 недель, но расширили перечень социальных показаний. Так, аборт на поздних сроках можно было делать в связи с отсутствием жилья, статусом беженца или переселенца, безработицей, низкими доходами и отсутствием мужа.

С начала 90-х годов отмечается тенденция к снижению абортов. В 2020 зафиксировали 553 тысячи случаев искусственного прерывания беременности – это 38,8 аборта на каждые 100 родов.

Между тем, власти решили вновь ужесточить законодательство. Председатель Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росстату рассмотреть вопрос об изменении меры ответственности частных клиник за сокрытие информации о проведенных абортах или нарушение сроков предоставления отчетности. Кроме того, предлагается ограничить оборот препаратов для медикаментозного прерывания беременности, а также рассмотреть запрет на проведение абортов несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей или законных представителей.

Москва, Анастасия Паллей

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