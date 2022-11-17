17 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

17.11.2022, четверг
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09:00 Челябинск – Начало работы выставки в рамках Челябинского экономического форума (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)
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09:30 Челябинск – Женский форум «Стальное кружево Урала» – URAL IRON LACE (отель «Radisson Blue», ул. Труда, 179, сбор СМИ в 09:00)
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10:00 Челябинск – Заседание круглого стола «Финансовая поддержка бизнеса в условиях трансформации экономики» в рамках Челябинского экономического форума (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, конференц-зал №1)
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10:00 Челябинск – Экскурсия по медиакомплексу ЮУрГУ: Телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», радио ЮУрГУ, 360-градусный конвергентный ньюсрум, VR-лаборатория, – в рамках ежегодного Российско-Таджикского молодежного форума «Новая реальность – новые медиа» (ЮУрГУ, гл. Корпус, пр. Ленина, 76, десятый этаж)
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10:30 Челябинск – Встреча командира мотострелкового штурмового батальона «Апостол» (позывной «Ангел») Юрия Леонидовича Гагарина со слушателями Военного учебного центра при ЮУрГУ с темой патриотического воспитания (Военный учебный центр при ЮУрГУ, ул. Марата, 8, сбор СМИ в 10:10)
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11:00 Челябинск – Просмотр и мастер-класс от создателей фильма «Южный Урал. Следы веков» Матвея Шолохова и Даниила Рукавицина в рамках ежегодного Российско-Таджикского молодежного форума «Новая реальность – новые медиа» (ЮУрГУ, гл. Корпус, пр. Ленина, 76, 1007 ауд.)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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12:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки в рамках Челябинского экономического форума (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)
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12:30 Челябинск – Пленарное заседание в рамках Челябинского экономического форума (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)
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13:00 Челябинск – Открытая встреча «Откуда на Южном Урале казаки взялись?», приуроченная к Году культурного наследия народов России (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, главный зал)
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14:00 Челябинск – Панельная сессия ЮУТПП «Импортозамещение. Ресурсы для реализации» в рамках Челябинского экономического форума (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, конференц-зал №1)
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14:00 Челябинск – Закупочная сессия Группы «СИНАРА»: у участников будет возможность провести прямые переговоры с представителями руководства АО «СТМ», отвечающими за закуп, в рамках Челябинского экономического форума (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, конференц-зал №2)
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14:00 Челябинск – Воркшоп «VR-медиатехнологии и нейромаркетинг будущего» в рамках ежегодного Российско-Таджикского молодежного форума «Новая реальность – новые медиа» (ЮУрГУ, гл. Корпус, пр. Ленина, 76, 1001 ауд.)
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16:00 Челябинск – Открытие тематической выставки «Моя любимая мама»: живописные и графические работы, произведения искусства художников из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Копейска, а также учеников художественной студии (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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16:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки «30 лет. Уроки мастерства» (детская художественная школа искусств, ул. 40-летия Октября, 21, выставочный зал)
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18:00 Челябинск – Подведение итогов премии для поддержки инициативной молодежи Челябинской области #ДвигайЧЕ (ресторан «Лекторий», ул. Клары Цеткин, 11)
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