17 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Закупочная сессия Группы «СИНАРА»: у участников будет возможность провести прямые переговоры с представителями руководства АО «СТМ», отвечающими за закуп, в рамках Челябинского экономического форума (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, конференц-зал №2)