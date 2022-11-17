На стройке элитки в центре Челябинска погиб рабочий

На стройке в центре Челябинска погиб рабочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла днем 16 ноября на строительной площадке ЖК «Алое поле». Мужчина, работавший монтажником, сорвался в шахту лифта с пятого этажа. От полученных травм он скончался.

По этому факту Следственный комитет начал проверку, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

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