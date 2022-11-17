Не пролетал и недели: широко разрекламированный «Орлан» сняли с маршрута

Широко разрекламированный южноуральскими властями и РЖД рельсовый автобус «Орлан», призванный соединять Челябинск и Екатеринбург, не «пролетал» и недели. Уже сегодня состав сняли с маршрута, так как ему понадобилось техническое обслуживание.

Как уже сообщал «Новый День», в первый рейс «Орлан» отправился 11 ноября. Это событие было отмечено мажорными реляциями и торжественными проводами со станции Челябинск. Пафос по сути рядового мероприятия удивил не только челябинцев, но жителей других регионов.

«Вот позитивная новость, да? Ах, вот если бы наши чиновники – РЖДшники не вдавались в типовые подробности! Ах, если бы...

Вот ограничились бы красивым заголовком и ура! Ну, максимум, сказал бы что поезд теперь идет не 5, а 4 часа (тоже мне, «ускоренный»), – писал тогда telegram-канал «Сказочный проектировщик». – А в поезде у них и:

– климат-контроль... достижение 21 века, прям. То есть реально не о чем рассказать про поезд – удивляем кондеем, который уже даже в «Жигулях» есть!

– мягкие сиденья и туалеты... ШТА? У вас ещё есть жёсткие сиденья и 4-часовые поезда без туалетов??? Вы понимаете, что это унизительная «реклама»?! Как для вас, так и для пассажиров!»

Как оказалось, поезда без кондиционеров, подъемников и туалетов для инвалидов еще есть. И сегодня один из них заменил «Орлан», которому уже – через 6 дней эксплуатации понадобилось техническое обслуживание.

В чем именно оно будет заключаться, в Свердловской пригородной компании не пояснили, но сообщили, что, кроме 17 ноября, «Орлан будет сниматься с маршрута

1 декабря, 15 декабря, 29 декабря и 2 января.

В эти дни на между Челябинском и Екатеринбургом будет ходить «дизельный поезд предыдущего поколения», в котором нет системы климат-контроля и оборудования для маломобильных пассажиров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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