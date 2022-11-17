Выявляемость ковида в Челябинской области снова превысила 100 случаев в стуки

Выявляемость коронавируса в Челябинской области снова превысила 100 случаев в стуки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 ноября в регионе зафиксирован 101 вновь заболевший.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 2 зараженных.

Отметим, что минимум текущей волны зафиксирован на уровне 92 случаев в сутки.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 392 тысячи 277 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 120 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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