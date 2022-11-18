18 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

18.11.2022, пятница
-
09:00 Челябинск – Второй день Челябинского экономического форума (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)
-
09:30 Челябинск – Женский форум «Стальное кружево Урала» – URAL IRON LACE (отель «Radisson Blue», ул. Труда, 179, сбор СМИ в 09:00)
-
11:00 Челябинск – Визит министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой в детский травмпункт на новом месте в ГКБ№9 (ул. 5-я Электровозная, 5, корп. №14, подъезд со стороны улицы 4-й Целинный переулок)
-
15:00 Челябинск – Церемония открытия Всероссийских соревнований среди обучающихся – первенства РОФСО «Юность России» по гиревому спорту среди юношей и девушек от 15 до 18 лет (спортивный зал легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной)
-
15:00 Челябинск – Кинофестиваль «Урал, я люблю тебя» (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
-
15:30 Челябинск – Подведение итогов регионального Фестиваля сельских талантов и церемония награждения (ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75)
-
17:00 Челябинск – Встреча с заведующим музея Челябинского металлургического комбината Сергеем Лебедевым «Жизнь металлургов в объективе кинокамеры» в рамках образовательного проекта «Разговоры на кухне» (Центр историко-культурного наследия города, ул. Коммуны, 69)
-
18:00 Челябинск – Спектакль «Паутиния» музыкально-пластического театра «Аккорд» (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
-
18:00 Челябинск – Бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков» (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)
-
18:00 Челябинск – Паблик-ток «Уральский фэшн: угрозы и возможности» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube