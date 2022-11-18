18 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Церемония открытия Всероссийских соревнований среди обучающихся – первенства РОФСО «Юность России» по гиревому спорту среди юношей и девушек от 15 до 18 лет (спортивный зал легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной)