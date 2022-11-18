Морозы на Урале ослабнут ненадолго

Морозы на Южном Урале ослабнут, но ненадолго.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня днем в большинстве регионов Челябинской области температура воздуха не опустится ниже 9. И только в горах и низинах будет до -12.

В ночь на субботу ожидается от -8 до -13, а на юге и вовсе не ниже -3. Первый выходной день порадует температурой в диапазоне от -5 до -7, на юге – около 0.

Но в ночь на воскресенье морозы вернутся: ожидается до -21, днем от -7 до -12.

Челябинск, Софья Артемьева

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