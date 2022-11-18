Россияне не хотят экономить на алкоголе

Ради экономии в России отказываются от покупки одежды и развлечений.

Как передает корреспонент РИА «Новый День», лишь треть жителей России готовы сократить свои траты на алкоголь. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные компании NielsenIQ.

Основными статьями экономии потребителей в 2022 стали покупка одежды (на этом экономит 71% покупателей), развлечения вне дома (66%) и питание в учреждениях общепита (65%). На алкоголе экономят в последнюю очередь – всего 36%.

Исследователи отмечают, что три основные сферы экономии по сравнению с июлем-сентябрем 2021 года не изменились, но в целом россияне стали в этом году больше экономить.

Так, в третьем квартале прошлого года расходы на покупку одежды сокращали 66% опрошенных, на развлечениях вне дома – 63%, а на питании вне дома – 56%.

В дальнейшем, по расчетам экономистов, 29% россиян продолжат отказываться от услуг общепита и 28% – от развлечений вне дома.

Расходы на одежду при улучшении экономической ситуации продолжат сокращать 25% потребителей, а на алкоголь – лишь 17%.

Кстати, авторы канала отметили, что алкоголь и продукты питания стали единственными категориями товаров повседневного спроса, которые показали рост продаж в натуральных объемах в первом полугодии 2022 год к году.

При этом динамика роста продаж спиртных напитков в штуках даже опережала продовольствие: у алкоголя прирост продаж составил 4,2%, тогда как у продуктов питания – 1,2%. Причем опережающая динамика продаж алкоголя в сравнении с продуктами питания фиксируется не первый год.

В то же время продажи одежды и обуви в январе-июне этого года в штуках рухнули на 25-30% год к году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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