19-21 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

19.11.2022, суббота
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10:00 Челябинск – Международные соревнования по дзюдо «Памяти Григория Веричева» – этап серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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12:00 Челябинск – Праздник «День Черного кота» (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс Максима Дмитриенко по традиционной игре на балалайке (Дом дружбы народов, ул. Энгельса, 39)
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13:00, 16:00 Челябинск – Премьера спектакля-хеппенинга «От двух до пяти» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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16:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия Международных соревнований по дзюдо «Памяти Григория Веричева» – этапа серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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17:00 Челябинск – Международные соревнования по дзюдо «Памяти Григория Веричева» – этап серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour»: финальные поединки, награждение (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
20.11.2022, воскресенье
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10:00 Челябинск – Второй день Международных соревнований по дзюдо «Памяти Григория Веричева» – этап серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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10:00 Челябинск – Областной «Турнир Городов» по робототехнике среди детей от 5 до 15 лет 10 часов (Региональный центр технического творчества, ул. Черкасская, 1А)
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12:00 Челябинск – Клуб «Золотая сотка»: «Лекарственные растения на страже здоровья» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс Максима Дмитриенко по традиционной игре на балалайке (Дом дружбы народов, ул. Энгельса, 39)
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13:00, 16:00 Челябинск – Премьера спектакля-хеппенинга «От двух до пяти» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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16:00 Челябинск – Гала-концерт Областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» с участием народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного академического театра «Русская песня» (Театр драмы им. Наума Орлова, пл. Революции, 6)
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17:00 Челябинск – Международные соревнования по дзюдо «Памяти Григория Веричева» – этап серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour»: финальные поединки, награждение (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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18:00 Челябинск – Бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков» (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)
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18:00 Челябинск – Дискуссионная площадка «Церковь и театр. Театр военных действий» в рамках IX Областных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» (Челябинское епархиальное управление, ул. Кыштымская, 34, конференц-зал)
21.11.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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