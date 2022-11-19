На трассе «М5-Урал» грузовик врезался в автобус, есть погибшие и пострадавшие

На Южном Урале грузовой автомобиль врезался в автобус с пассажирами.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинской области, ДТП произошло сегодня в 7:40 на 1568 км трассы М5-Урал «Москва – Челябинск» (Ашинский район).

В зоне производства дорожных работ водитель автомобиля МАН, двигавшийся из Уссурийска, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ, в котором находились 10 вахтовиков. Один из пассажиров ПАЗа, 62-летний мужчина, погиб на месте происшествия. Еще 5 вахтовиков госпитализированы.

После аварии на трассе в районе ДТП было организовано реверсивное движение. Сейчас все ограничения уже сняты.

Челябинск, Павел Зварзин

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