Конкурсное производство на ЗЭМЗ не смогли завершить в срок

Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство в отношении АО «Златоустовский электрометаллургический завод».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) появилось в 2016 году в результате реорганизации ООО «ЗЭМЗ», в свою очередь созданного на базе несколько раз обанкроченного метзавода.

В начале 2019 года компании «Линга ТД» приобрела права требования к заводу на 1,8 млн рублей и направила в суд заявление о признании предприятия несостоятельным с требованием введения внешнего наблюдения. Иск был удовлетворен в мае.

А декабре 2021 года суд признал завод банкротом, требования кредиторов зафиксировали в сумме 2,38 млрд рублей при балансовой стоимость имущества АО 3,8 млн рублей.

Конкурсное производство планировалось завершить летом 2022 года. Однако арбитражный управляющий подал ходатайство о продлении срока.

«Суд установил что мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве, не выполнены, в том числе не реализовано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами. Более того, не рассмотрены обособленные споры», – сообщили в Арбитражном суде Челябинской области.

В связи с этим срок конкурсного производства продлен до 17 мая 2023 года.

Отметим, что с декабря 2019 года на базе ЗЭМЗ работает новое предприятие – ООО «Златоустовский металлургический завод».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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