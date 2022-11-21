В Челябинске начинают открывать катки

В Челябинске начинается сезон коньков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым откроется каток в горсаду имени Пушкина – церемония запланирована на 24 декабря. К пятнице должен быть готов лед в парке Терешковой. В парке имени Гагарина каток планируют открыто не ранее середины декабря.
Покататься можно будет и в некоторых дворах. Как сообщили в мэрии, текущей зимой планируется залить около 140 хоккейных кортов и дворовых площадок.
Челябинск, Софья Артемьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube