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Понедельник, 21 ноября 2022, 10:00 мск

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В Челябинске начинают открывать катки

В Челябинске начинается сезон коньков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым откроется каток в горсаду имени Пушкина – церемония запланирована на 24 декабря. К пятнице должен быть готов лед в парке Терешковой. В парке имени Гагарина каток планируют открыто не ранее середины декабря.

Покататься можно будет и в некоторых дворах. Как сообщили в мэрии, текущей зимой планируется залить около 140 хоккейных кортов и дворовых площадок.

Челябинск, Софья Артемьева

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