Каждый пятый южноуралец получает меньше 20 тысяч рублей

Челябинская область заняла 40 место в рейтинге российских регионов по неравенству зарплат. Ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России проводили эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц, доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Оценка проводилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

В Челябинской области более 100 тысяч рублей зарабатывают всего 3,9%, а менее 20 тысяч рублей – 18,3%. Диапазон типичных зарплат составляет 23 – 49 тысяч рублей.

Иными словами, заявляя, что средняя зарплата на Южном Урале превышает 49 тысяч рублей власти лукавят, так как большинство южноуральцев получает меньше этой суммы, а достичь получить озвученный результат удается за счет нескольких процентов с зарплатами, в разы превышающие типичные показатели.

Кстати, результаты Челябинской области одни из худших в Уральском регионе. Так, ЯНАО и ХМАО находятся в первой десятке, Тюменская область – на 19 месте, а Свердловская – на 28. У соседей-свердловчан более 100 тысяч рублей получают 5,3% работающих, менее 20 тысяч – 14,3%, а диапазон самых распространенных зарплат составляет 25 – 53 тыс рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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