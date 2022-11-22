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Вторник, 22 ноября 2022, 05:28 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

22 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

22.11.2022, вторник

  • 10:30 Челябинск – Старт «Дней науки в Челябинской области»: работа семи площадок, пленарное заседание, 11 круглых столов, 15 научно-популярных лекций, три панельные дискуссии, три научно-практических конференции, мастер-классы и курсы повышения квалификации. В мероприятии примет участие губернатор Алексей Текслер (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как психологическая служба помогает студентам-медикам» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 18:00 Челябинск – Бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков» (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)

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