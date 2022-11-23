23 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

23.11.2022, среда

10:00 Челябинск – Знакомство представителей СМИ с работой Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в ОКБ №2 (ОКБ №2, взрослая поликлиника, ул. Гагарина, 18, вход со стороны Южного Бульвара)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги реализации национального проекта «Культура» в Челябинской области в 2022 году» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

13:00 Челябинск – Всероссийский «Урок Цифры» по теме «Видеотехнологии» (Образовательный центр №2, ул. Головницкого, 5)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Неонацизм: история и современность» (в 14:15 – пресс-подход) (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)

15:00 Челябинск – Презентация книг из серии «Национальное достояние России. Выдающиеся ученые Урала», посвященных физикам-ядерщикам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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