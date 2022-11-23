Глава Калининского района Челябинска ушел в отставку

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник ушел в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что Колесник покинет свой пост в среду стало известно еще 21 ноября, когда в официальный телеграм-канал мэра Челябинска Натальи Котовой по ошибке или намеренно попала переписка сотрудников мэрии с журналистами.

И действительно: сегодня районный совет депутатов освободил Колесника от занимаемой должности. Присутствовавшая на заседании Котова заявила, что глава района старался решить многие вопросы, а депутаты ему не помогали и даже мешали.

Отметим, что в последние годы в адрес главы Калининского района звучало много претензий – и от жителей, и от чиновников. Возникали серьезные вопросы и у правоохранительных органов.

Теперь Колесник будет работать в администрации города. В какой должности – пока не уточняется.

Временно исполняющим обязанности главы Калининского района назначен Владимир Шамне, в начале ноября отказавшийся от кресла вице-мэра.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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