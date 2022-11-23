Число выданных россиянам загранпаспортов за год выросло почти на треть

В октябре МВД РФ оформило более 471 тысяч заграничных паспортов – это на 10% больше, чем в сентябре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала текущего года граждане России оформили 4,35 млн загранпаспортов, что на треть превышает аналогичный показатель 2021-го и на 80% больше, чем в 2020-м году.

При этом текущий год нельзя назвать рекордным, отмечают в АТОР. Так, в 2018 году за те же 10 месяцев было оформлено 4,5 млн выездных удостоверений. А наибольшее число паспортов за последние 10 лет было выдано в 2021 году – 7 млн, из которых 4,8 млн были только что появившимися биометрическими.

Поскольку срок действия таких документов составляет 10 лет, логично предположить, что рост текущего года объясняется, в первую очередь, необходимостью замены паспортов, выданных в 2012 году.

«В целом же, сколько ни проводилось исследований на этот счет, доля россиян, имеющих загранпаспорт, как раз после настоящего бума в 2012 году остается относительно стабильной – на уровне плюс-минус 30%», – отмечают в АТОР.

Москва, Игорь Юров

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