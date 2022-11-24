24 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

24.11.2022, четверг
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09:00 Челябинск – XXI международный научно-творческий форум «Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А)
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10:00 Челябинск – Презентация выставки «Симфония гармонии: Челябинской филармонии 85 лет» (Кировка, площадка у памятника танкистам-добровольцам)
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10:00 Челябинск – Межрегиональная конференция «Производительность труда: находки и решения. Региональные практики» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)
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11:00 Челябинск – Фестиваль камнерезного и ювелирного искусства «Уральские самоцветы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1, вход со стороны сквера)
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11:15 Челябинск – Поездка главы Челябинска Натальи Котовой по спортивнымамобъекты, где в этом году проведены ремонтные работы (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Пленарное заседание IX Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция по защите прав инвалидов (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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12:30 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги реализации национального проекта «Экология» в Челябинской области в 2022 году» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, по заболеваемости ВИЧ и СПИД на Южном Урале (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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13:30 Челябинск – Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории для строительства трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
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16:00 Челябинск – Межрелигиозный круглый стол «Просветительская деятельность представителей традиционных религий в молодежной среде» в рамках IX Рождественских образовательных чтений (администрация Челябинска, пл. Революции, 2)
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16:00 Челябинск – Гала-концерт Международного фестиваля-конкурса народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество» (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92)
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17:00 Челябинск – Встреча с Ириной Умновой-Конюховой, супругой путешественника, священника Федора Конюхова, на тему: «Право быть человеком в условиях современных цивилизационных вызовов» (конференц-зал Челябинской епархии, ул. Кыштымская, 34)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс руководителя творческого объединения «Вдохновение» Ирины Прокопьевой по декоративно-прикладному творчеству (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А)
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18:00 Челябинск – Бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков» (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню матери (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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