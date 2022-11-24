Мундиаль-2022: Германия преподнесла сенсацию

Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, продолжает преподносить сенсации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Германия проиграла Японии. Немцы, как всегда, много и эффектно атаковали. И по итогам первого тайма выигрывали со счетом 1:0. Но во втором из-за ошибок в обороне пропустили два мяча. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Японии.

Напомним, ранее с таким же счетом еще один фаворит – сборная Аргентина уступила команде Саудовской Аравии.

Доха, Павел Зварзин

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