Трассу М-5 «Урал» закрыли для большегрузов и пассажирского транспорта

На трассе М-5 «Урал» введены ограничения движения. Это связано с погодными условиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в УГИБДД по Челябинской области, из-за снегопада на участке М-5 от Чебаркуля до границы с Башкирией закрыто движение большегрузов, автобусов и легковых такси.

Пока ограничения ввели до 14:00, но, если погода не улучшится, запрет будет продлен.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»