Трассу М-5 «Урал» закрыли для большегрузов и пассажирского транспорта

На трассе М-5 «Урал» введены ограничения движения. Это связано с погодными условиями.
Как сообщили РИА «Новый День» в УГИБДД по Челябинской области, из-за снегопада на участке М-5 от Чебаркуля до границы с Башкирией закрыто движение большегрузов, автобусов и легковых такси.
Пока ограничения ввели до 14:00, но, если погода не улучшится, запрет будет продлен.
Челябинск, Павел Зварзин
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