Челябинцам предлагают провести выходные, изучая постмодерн

В выходные в Челябинске состоится открытая лекция «Постмодерн – лицо современности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие организует Дом архитектора. Лекцию проведет Ирина Шатрова – преподаватель школы Grafika.

Речь пойдет об изобразительном искусстве последних десятилетий, предпосылках формирования ярчайших арт-направлений, знаковых представителях современной культуры и универсальной формуле постмодернистского произведения.

Сразу после лекции, в 18:00, откроется выставка «Творческая деформация». В экспозиции будут представлены работы молодых художников, меняющих свою жизнь, соприкасаясь с творчеством.

Вход на лекцию и открытие выставки свободный.

Челябинск, Софья Артеметьева

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