25 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

25.11.2022, пятница
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09:30 Челябинск – Встреча со специалистами Центра коррекции веса Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, третий корпус)
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10:00 Челябинск – Конференция «Гороховские чтения-2022», посвященная 100-летию Государственного исторического музея Южного Урала (ул. Труда 100, музейно-выставочный центр)
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11:00 Челябинск – Презентация детского образовательно-развлекательного проекта «Подкаст ящерки Златы» (библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Энгельса, 61, интеллект-центр)
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11:00 Челябинск – Фестиваль камнерезного и ювелирного искусства «Уральские самоцветы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1, вход со стороны сквера)
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12:00 Челябинск – Открытие выставки, посвященной 85-летию Челябинской государственной филармонии (ул. Кирова, бульвар Славы, у памятника добровольцам – танкистам)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Изменение правил приема в вузы в 2023 году» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Заседание молодежного межрелигиозного клуба на тему «Война и мир в религиозном понимании» в рамках IX Рождественских образовательных чтений (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)
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14:00 Челябинск – Открытие областного семинара «Стратегические задачи развития физической культуры и спорта в Челябинской области на период до 2030 года» с руководителями органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области (гостиница «Мелиот», ул. Салавата Юлаева, 17Г)
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17:00 Челябинск – Открытие ледового катка под открытым небом в детском парке им. В.В. Терешковой (ул. Рождественского, 6)
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17:30 Челябинск – Концерт, посвященный Дню матери (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2А)
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18:00 Челябинск – Клуб любителей романса «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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