25 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Открытие областного семинара «Стратегические задачи развития физической культуры и спорта в Челябинской области на период до 2030 года» с руководителями органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области (гостиница «Мелиот», ул. Салавата Юлаева, 17Г)