В Челябинске состоится церемония вручения семейной награды «Зерна»

В Челябинске 26 ноября, накануне Дня матери, состоится церемония вручения награды «Зерна».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цель проекта – выявление и поддержка крепких и творческих семей и создание семейного музея. В проекте приняли участие 150 семей из разных городов и районов области. В финал вышла 21. Они будут бороться за звания самой деловой, спортивной, творческой, здоровой семьи и так далее. Любопытна номинация «Несмотря ни на что»: ее участники смогли преодолеть кризисную ситуацию и добиться благополучия.

Победитель получит 100 тысяч рублей на семейный отдых.

Челябинск, Софья Артемьева

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