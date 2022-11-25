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Пятница, 25 ноября 2022, 07:59 мск

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На Южном Урале обнаружено древнее захоронение кочевника

На Южном Урале обнаружено захоронение древнего кочевника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весной текущего года в окрестностях Магнитогорска была обнаружена цепочка небольших курганных насыпей, замкнутая в кольцо диметром 70 метров. Ученые пришли к выводу, что это геоглиф – разновидность древнего ленд-арта.

В октябре совместная экспедиция ЮУрГУ и фонда «Южный Урал» начала раскопки обнаруженных курганов.

Пока исследовано 3 из 29 насыпей. Под одной из них вскрыли захоронение, предварительно датированное II веком до н. э. – II веку н. э.

В кургане обнаружен скелет, в ногах которого уложен керамический сосуд с орнаментом в виде прочерченных горизонтальных и косых линий, образующих несколько треугольников.

«Артефакт, скорее всего, относится к среднесарматскому кругу кочевых древностей, – пишет ТАСС со ссылкой на участников экспедиции. – Данный период на сегодня является белым пятном в истории кочевников урало-казахстанских степей. В ближайшем будущем планируется проведение радиоуглеродного анализа и антропологическое обследование костных останков.

В двух других курганах ничего не обнаружено, однако пробы грунта из этих насыпей отправили на палеоклиматические исследования.

Челябинск, Софья Артемьева

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