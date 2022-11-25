Выборы ректора ЮУГМУ могут преподнести сюрприз

Выборы ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета могут пройти без участия исполняющего обязанности руководителя вуза Андеря Важенина.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», нового руководителя ЮУГМУ должны были утвердить еще в октябре. Но вопрос отложили, а полномочия исполняющего обязанности продлили до конца декабря.
Сейчас появилась информация, что кандидатуру Важенина не поддерживают на федералы, есть вопросы и в правительстве региона. Рассматриваются, как минимум, еще две кандидатуры.
Официально ситуацию пока никто не комментирует.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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