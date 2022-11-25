В Челябинской области связисты наращивают емкость сети 4G

Связисты в 1,5 раза расширили емкость сети 4G на Южном Урале.

МегаФон модернизировал базовые станции почти в 200 локациях Челябинской области. Инженеры оператора расширили ёмкость сети четвертого поколения и увеличили скорость мобильного интернета в крупных городах, небольших селах, деревнях и поселках региона. Благодаря осенней строительной кампании удалось добиться улучшения связи и мобильного интернета для более чем 300 тысяч жителей Южного Урала.

Связисты в 1,5 раза расширили емкость сети 4G в 42 населенных пунктах Южного Урала. Это позволит абонентам скачивать еще больше информации с помощью мобильного интернета МегаФона при сохранении высокой скорости передачи данных.

«С помощью инструментов Big Data мы определили список населенных пунктов и конкретных локаций, где зафиксировали рост интернет-трафика и увеличение мобильной активности. В план работ попали почти 200 локаций в самых разных районах нашей области. Там мы на 50% расширили возможности сети, чтобы «места» в интернете хватало всем, а скорость при этом была еще выше», – поделился подробностями директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Качество телеком-услуг выросло в крупных городах – Магнитогорске, Озерске, Копейске и Коркино. Инфраструктурные мероприятия также прошли в небольших населенных пунктах: Вахрушево, Долгодеревенское, Казанцево, Касарги, Кременкуль, Магнитный, Рощино, Терема, Томинский, Черноборский, Шабурово, Яраткулова и многих других.

Над скоростью мобильного интернета также поработали в селах, поселках и деревнях, где проживает менее 500 человек – Большое Шумаково, Вавиловец, Карабаново, Красный Камень, Малиновка, Малый Куяш, Таловка и Чурилово.

Жители могут почувствовать улучшение качества услуг как на улице, так и в квартирах или частных домах. Инфраструктурные мероприятия были проведены в диапазоне 1800 Мгц, а сигнал на такой частоте лучше проникает в любые закрытые помещения. Модернизация также расширила возможности голосовых звонков в 4G (VoLTE). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук.

Челябинск, Виктор Елисеев

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