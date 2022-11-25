В Челябинске установлены новые тарифы на вывоз мусора

В Челябинской области установлены новые тарифы на вывоз мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предельный единый тариф для Челябинска с 1 декабря вырастет на 9% и составит 608,83 рубля за кубометр.

В расчете на одного человека вывоз мусора будет обходиться жителям многоэтажных домов в 95,11 рубля в месяц, в частном секторе – в 73,43 рубля (сейчас ежемесячный платеж составляет соответственно в 87,26 и 67,37 рубля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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