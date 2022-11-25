российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 ноября 2022, 16:48 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

В Челябинске установлены новые тарифы на вывоз мусора

В Челябинской области установлены новые тарифы на вывоз мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предельный единый тариф для Челябинска с 1 декабря вырастет на 9% и составит 608,83 рубля за кубометр.
В расчете на одного человека вывоз мусора будет обходиться жителям многоэтажных домов в 95,11 рубля в месяц, в частном секторе – в 73,43 рубля (сейчас ежемесячный платеж составляет соответственно в 87,26 и 67,37 рубля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Экономика,