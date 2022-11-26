26-28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

26.11.2022, суббота

10:00 Челябинск – Областная выставка детского технического творчества (детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)

11:00 Челябинск – Финал Общественной семейной награды «Зёрна» (Дом детского творчества, ул. Доватора, 15)

11:00 Челябинск – Фестиваль камнерезного и ювелирного искусства «Уральские самоцветы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1, вход со стороны сквера)

11:00 Челябинск – Фестиваль камнерезного и ювелирного искусства «Уральские самоцветы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1, вход со стороны сквера)

12:00 Челябинск – Юбилейная программа «105 причин записаться в библиотеку» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 60 / ул. Свободы, 60)

14:00 Челябинск – Открытие выставки картин Ольги Богдановой «Дорога добра», посвященной 105-летию библиотеки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 60 / ул. Свободы, 60)

14:00 Челябинск – Молодежный отдел познакомит с фондом комиксов и представит клуб аниме «Ho-kago tea time» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 60 / ул. Свободы, 60)

17:00 Челябинск – Открытая лекция «Постмодерн – лицо современности» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)

18:00 Челябинск – Открытие выставки «Творческая деформация» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)

18:00 Челябинск – Бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков» (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)

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