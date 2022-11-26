На Урале больница выплатит пациенту миллион за ненадлежащее лечение

ГБУЗ «Городская больница Златоуста» придется выплатить 1 млн рублей пациенту за ненадлежащее лечение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Миасском городском суде, в марте 2021 года у жителя Златоуста диагностировано злокачественное новообразование левой лопатки; с этого времени он состоит на учете у онколога и проходит курсами химиотерапию.

В июле 2021 года мужчина находился на лечении в ГБУЗ «Городская больница Златоуста», где ему проводили химиотерапию: препарат вводили через локтевые вены рук.

От этого лечения пациент испытывал жжение, боль, в областях введения препарата появились покраснения и отеки, на что сотрудники медицинского учреждения внимание не обращали.

«После выписки из больницы истец плохо себя чувствовал, испытывал тошноту, слабость, не мог идти, в связи с чем обратился к врачу; у него были зафиксированы ожоги внутренних поверхностей предплечий. По истечении нескольких дней состояние его не улучшалось, в месте покраснений и отеков стали появляться раны и гной, температура тела была повышена, ввиду чего истец был срочно госпитализирован врачом-хирургом с диагнозом гнойно-некротические постинъекционные раны предплечий», – рассказали в суде.

Около месяца мужчину лечили в ГБУЗ «ГБ № 2 Миасса». У него до сих пор болят руки, ограничены движения в локтевых суставах, сохраняется дефект тканей в области локтевых сгибов.

За вред, причиненный его здоровью, истец просил взыскать со златоустовской больницы в качестве компенсации морального вреда 3 млн рублей, а также штраф за нарушение прав потребителя.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что пациенту неверным способом вводили препарат для химиотерапии, и не была назначена дополнительная терапия, снижающая локальное повреждающее действие химиопрепаратов.

Суд пришел к выводу, что медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом, что повлекло за собой причинение последнему вреда здоровью средней тяжести.

Исковые требования удовлетворены частично: с ГБУЗ «ГБ г. Златоуста» в пользу пациента взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Поскольку помощь истцу в ГБУЗ «ГБ г. Златоуста» оказывалась бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий, суд посчитал, что оснований для взыскания в пользу истца штрафа за нарушение прав потребителя нет.

Решение вступило в законную силу.

Златоуст, Павел Зварзин

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