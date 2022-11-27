В Челябинске мужчина «выгуливал» на морозе раздетого ребенка

В Челябинске мужчина вывел на мороз раздетого ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Инцидент произошел накануне поздно вечером.

Жительница одного из домов на северо-западе, выходя из подъезда, столкнулась с нетрезвым мужчиной, который волок двух плачущих детей. На улице было около -20 градусов, но мальчик был одет легко, а девочка вообще раздета: она была без шапки, в расстегнутой крутке и с голым ногами. Женщина вызвала полицию.

Подъехавший наряд задержал мужчину, который выходил из подъезда уже без детей. Он пояснил, что это дети его подруги, которая спала дома. А он брал их с собой в магазин за сигаретами, пишет 74.ru.

Соседи утверждают, что до ближайшего магазина идти не менее 15 минут.

В главном управлении МВД по Челябинской области сообщили, что сейчас в происшествии разбирается участковый.

Челябинск, Павел Зварзин

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