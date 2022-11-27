В полиции прокомментировали инцидент с детьми, раздетыми гулявшими на морозе

Сотрудники полиции установили все обстоятельства и участников инцидента в Курчатовском районе Челябинска, где двое малолетних детей оказались на улице без теплой одежды.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, 26 ноября 35-летняя женщина проводила время со своим 38-летним знакомым. Изрядно выпив, хозяйка уснула. Ее гость решил отправиться за сигаретами. Вслед за ним на улицу вышли 4-летние дети женщины, одетые не по погоде.

Напомним, девочка была без шапки и с голыми ногами. Увидев это, соседи вызвали полицию.

«В отношении матери детей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Ранее она уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения, семья состоит на учете, – сообщили в полицейском главке. – Проведено обследование бытовых условий по месту жительства. В дальнейшем работа с семьей будет продолжена всеми субъектами системы профилактики».

К административной ответственности привлекли и мужчину.

Челябинск, Павел Зварзин

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