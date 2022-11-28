В Челябинске подняли вопрос о возвращении цензуры

В Челябинске подняли вопрос о введении цензуры в сфере культуры. Предложение прозвучало во время круглого стола по взаимодействию Русской православной церкви и театра, организованного в рамках межрегиональных образовательных Рождественских чтений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что театральные постановки необходимо строго контролировать, заявила представитель Союза православных женщин Анна Тютченко. По ее мнению, нельзя допускать вольностей в трактовке классических произведений.

Ее поддержала педагог челябинской школы «Лидер» Ирина Валитова, по мнению которой отличающиеся от традиционных интерпретации негативно влияют на детей, так как «противоречат тому, о чем говорят на уроках в школе».

Представители театрального сообщества с такой постановкой вопроса не согласились.

«Современный театр – авторский, и каждый режиссер по-своему трактует пьесу или прозаическое произведение, которое обретает сценическое воплощение, – цитирует «Вечерний Челябинск» главного режиссера Молодежного театра Ивана Миневцева. – В результате получается спектакль, который каждый воспринимает по-своему. Кто-то принимает и аплодирует, кто-то отвергает».

Эту позицию поддержали представители духовенства. Так, протоиерей Игорь Шестаков отметил, что сегодня церковь и театр не конфликтуют.

Представители духовенства не были столь категоричны. Так, протоиерей Игорь Шестаков отметил: не нужно ждать от театра однозначных трактовок, иначе художественное высказывание превратится в дидактическое и станет скучным.

«Сегодняшний театр – это место, где не только развлекают, но и заставляют размышлять, вглядываться в себя», – подчеркнул священнослужитель.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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