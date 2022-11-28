Охранники vs юристы: в Челябинской области определили самых дефицитных специалистов

На Южном Урале проще всего найти работу арматурщикам, охранникам и полицейским. К такому выводу пришли специалисты Контрольно-счетной палаты Челябинской области, проанализировав соотношение в регионе количества вакансий по профессиям к количеству состоящих на учете безработных.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, сейчас на производстве наиболее востребованы арматурщики (на 1 соискателя приходится более 160 вакансий) , слесари по сборке металлоконструкций, электромонтажники, электрослесари и обрубщики.

Среди служащих в дефиците полицейские (в том числе участковые и дознаватели), сотрудники ведомственной охраны, врачи-педиатры.

А вот бухгалтерам, юристам и экономистам найти работу очень сложно – таких вакансий гораздо меньше, чем претендующих на них специалистов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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