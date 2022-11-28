Челябинцев шокировала высадка деревьев в мороз

Жителей Челябинска шокировала высадка елей в мороз. Процесс зафиксировали на видео 27 ноября в сквере на улице имени Академика Королева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за программу озеленения на этой территории отвечает Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. В минувшее воскресенье в сквере, действительно, высаживали деревья.

Отметим, что сама по себе пересадка елей зимой криминалом не является. Хвойники относятся к тем деревьям, для которых зима является наиболее благоприятным периодом для смены «места жительства». Однако нужно соблюсти ряд условий: саженцы должны достичь определенного возраста, ком земли должен соответствовать размерам дерева, весной для таких «новоселов» нужно создать особые условия.

Указанный сквер на улице Академика Королева уже озеленяли пару лет назад. Но тогда почти все деревья погибли. И теперь их восстанавливают в рамках гарантийных обязательств. Приживутся ли новые саженцы, узнаем весной.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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