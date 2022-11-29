29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

29.11.2022, вторник
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10:00 Челябинск – Южно-Уральский гражданский форум-2022 (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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10:00 Челябинск – Конференция по информационной безопасности «гИБЧе» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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10:00 Челябинск – Открытая лекция доцента Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, члена Совета Императорского Православного Палестинского общества Олега Робинова «Исторические корни патриотизма в России» в рамках IX областных Рождественских образовательных чтений (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-А, ауд. 41, 49)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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10:00 Челябинск – Форум «Строительство и продажи недвижимости. Прогнозы и стратегии 2023» (центр «Мой бизнес», офисный центр Greenplex, ул. Российская, 110, корп. 1, первый этаж, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс Центра поддержки экспорта Челябинской области «ТОП-5 проблем экспортного контракта 2023: новые механизмы и их применение» (центр «Мой бизнес», офисный центр Greenplex, ул. Российская, 110, корп. 1, второй этаж, малый зал)
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12:00 Челябинск – Открытая лекция доцента Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, члена Совета Императорского Православного Палестинского общества Олега Робинова «Духовный путь Николая Гоголя» в рамках IX областных Рождественских образовательных чтений (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-А, ауд. 41, 49)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году в Челябинской области» с участием министр дорожного строительства и транспорта региона Алексея Нечаева (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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17:00 Челябинск – Лекции «Современные церковные расколы как глобальный вызов единству Русской Православной Церкви»; «Пути развития церковного изобразительного искусства Урала: региональное своеобразие при единстве художественных задач»; «Формирование храмовой культуры Москвы в первой половине XIX века» в рамках IX областных Рождественских образовательных чтений (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, ауд. 244)
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17:30 Челябинск – Награждение представителей студенческих отрядов Челябинской области на торжественном слете, посвященном окончанию 59-го трудового семестра, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, зал «Изумрудный»)
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18:30 Челябинск – VI Благотворительный караоке-турнир «ПереПОЙ!», организованный Челябинским региональным благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» (отель Park City, ул. Лесопарковая, 6, караоке-бар «ELVIS»)
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18:30 Челябинск – Благотворительный вечер с показом спектакля «Золушка». Собранные от продажи билетов средства будут переданы Челябинской областной детской клинической больнице и благотворительному движению «Искорка Фонд» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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