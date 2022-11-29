29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году в Челябинской области» с участием министр дорожного строительства и транспорта региона Алексея Нечаева (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)