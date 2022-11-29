Новогоднее застолье обойдется россиянам гораздо дороже, чем год назад

Новогоднее застолье обойдется россиянам гораздо дороже, чем год назад: статистика фиксирует существенное подорожание на традиционные «новогодние» продукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к праздникам жители России, как правило, запасают мясо, рыбу, фрукты, сладости и алкоголь. За прошедший год (с ноября 2021 по ноябрь 2022) цены в этих сегментах выросли существенно – на 10% – 20%.

Издание NEWS.ru опросило представителей исследовательских компаний и ассоциаций магазинов и выяснило:

мясо и рыба в сыром виде подорожали на 10%

деликатесы из этих продуктов – до 40%

селедка – на 18% – 23%

красная икра подорожала на 12%

колбасы (сырокопченые и вареные) – на 9%

сыр – на 10%

соки –на 16%

газированные напитки – на 22%

игристые вина российского производства – на 12%

шоколадные конфеты – на 23%

бананы – на 18%.

Подорожали даже яблоки, правда, всего на 1%. А вот апельсины, наоборот, упали в цене на 9%. Подешевел и салат «Оливье» – за счет входящих в его состав овощей, да и то незначительно. Однако в декабре ситуация, скорее всего, изменится.

Кстати по поводу декабря эксперты в прогнозах разошлись. Одни считают, что торговля не откажется от традиционного предпраздничного повышения цен. Другие предполагают, что роста не ожидается, так как торговые сети заинтересованы в росте трафика и будут устраивать промоакции на самые популярные компоненты новогоднего меню, чтобы привлечь покупателей.

Москва, Игорь Юров

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