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Вторник, 29 ноября 2022, 15:37 мск

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Дед Мороз решил проигнорировать один из южноуральских городов

Дед Мороз решил сократить свой маршрут по Южном Уралу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце октября стартовал проект РЖД «Поезд Деда Мороза», в рамках которого главный волшебник страны должен преодолеть более 33 тысяч километров и посетить более 100 российских городов. Проект не благотворительный: для того, чтобы посмотреть новогоднее представление, получить подарок и попробовать угощение, нужно заранее приобрести билет за 1,9 – 2,5 тысячи рублей. Правда, в некоторых городах предусмотрены бесплатные анимационные программы на перронах – разумеется, без подарков и чаепития.

В Челябинскую область передвижная резиденция должна прибыть в последний день ноября. Первоначально планировались остановки в Златоусте, Миассе и Челябинске.

Но потом в РЖД заявили, что расписание поезда скорректировали: станцию Златоуст он проследует без остановки. При этом время стоянки в Миассе увеличили в 2 раза.

Связаны ли изменения с тем, что Златоусте не нашлось достаточно желающих приобрести билеты, или расписание пришлось корректировать по другой причине, не уточняется.

Челябинск, Софья Артемьева

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