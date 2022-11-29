«Как бабахнуло!" В Челябинске прогремел взрыв

Жители Челябинска сообщили о мощном взрыве – резкий хлопок слышали в нескольких районах города. Некоторые сообщают даже о двух хлопках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрыв прозвучал в районе 17:00 – 17:05. В соцсетях начали появляться сообщения: «Привилегию» тряхнуло», «В Шершнях бахнуло», «На Сахарова мебель затряслась». Появились видео черного дыма, поднимавшегося с южной стороны города.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что взрыв прогремел ориентировочно вблизи карьера по добыче щебня в районе Новосинеглазово. Сотрудники министерства выехали на место.

Подробности обещали рассказать позже.

Челябинск, Павел Зарзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»