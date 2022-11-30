МТЭиР определило тарифы на воду для Челябинской агломерации

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области рассмотрело новые тарифы на водоснабжение и водоотведение в Челябинске, Копейске, Еманжелинском, Коркинском и Сосновском районах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 декабря в регионе, как и по всей стране, увеличатся суммы платежей за холодную и горячую воду, тепло, свет, газ и вывоз мусора.

МУП ПОВВ, обеспечивающий водоснабжение Челябинской агломерации попросил поднять тарифы на питьевую на 18%, городов-спутников – на 7,3%, водоотведение – на 27,1%, очистку сточных вод – на 26,2%. Запрос объяснялся снижением объема реализации услуг, повышением расходов на энергетические расходы, тратами на обслуживание бесхозных объектов, обеспечением антитеррористической защиты, инвестиционной программой в сфере водоотведения.

Однако Правление МТРиЭ, проведя экспертизу предложений МУП ПОВВ и проанализировав указанные факторы, решило установить с 1 декабря 2022 года тарифы с ростом к ноябрю 2022:

– на питьевую воду – 8,6%

– на водоотведение – 10,8%

– на очистку сточных вод – 17,4%

– на питьевую воду для городов-спутников – 7,9%.

Выписки из протокола заседания Правления МТРиЭ от 18 ноября 2022 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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