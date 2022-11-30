30 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

30.11.2022, среда
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09:00 Челябинск – Южно-Уральский гражданский форум-2022 (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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11:00 Челябинск – Круглый стол «В новый год без долгов» (пресс-центр «Комсомольская правда-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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11:00 Челябинск – Торжественное открытие и экскурсия по библиотеке семейного чтения в Чурилово (ул. Зальцмана, 40)
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12:00 Челябинск – Всероссийский диктант по английскому языку. Принять участие могут все желающие (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков» (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)
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18:00 Челябинск – Творческая встреча с членом Союза Российских поэтов Еленой Чёрной, а также презентация ее сборника «Вирус человеческого вида» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)
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19:00 Челябинск – Встреча с психологом Алевтиной Рендиковой «Работа с обидой» (храм св. мч. Иоанна Воина, пр. Победы, 307Б, библиотека)
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