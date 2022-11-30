30 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Творческая встреча с членом Союза Российских поэтов Еленой Чёрной, а также презентация ее сборника «Вирус человеческого вида» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)