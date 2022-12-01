1 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

01.12.2022, четверг
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11:00 Челябинск – Торжественное открытие Центра прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «В КУБЕ» в рамках федерального проекта Министерства культуры РФ «Придумано в России» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, корп. 2)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в 2022 году в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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11:00 Челябинск – Старт соревнований на Кубок России по многоборьям на призы ледового дворца «Уральская Молния» (ул. Труда, 187А)
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11:00 Челябинск – Мероприятие, приуроченное ко Дню борьбы со СПИДом (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главная университетская площадь)
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12:00 Челябинск – Региональный этап конкурса «Лига Лекторов» (ул. Васенко, 63, третий этаж, актовый зал Российского общества «Знание»)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Челябинской области в 2022 году (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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13:30 Челябинск – Торжественное открытие соревнований на Кубок России по многоборьям на призы ледового дворца «Уральская Молния» (ул. Труда, 187А)
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13:30 Челябинск – Расширенное заседание президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» с участием секретаря реготделения, губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, четвертый этаж, большой зал)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Новые направления работы органов социальной защиты Челябинска. Итоги 2022 года» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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14:00 Челябинск – Семинар об этнографических экспедициях по Южному Уралу (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, второй этаж аудиторного корпуса, музей археологии и этнографии)
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16:00 Челябинск – Первый Координационный совет Российского движения детей и молодежи с участием губернатора Алексея Текслера (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, корп. 1)
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16:30 Челябинск – Открытие сезона Клуба любителей настольных игр (ИЦАЭ, ул. Энгельса, д. 107, вход по пандусу)
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17:00 Челябинск – Торжественное открытие и спецпоказ выставки «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» (Музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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17:00 Челябинск – Благотворительный фестиваль «Healthfestival: version 3.0», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (Гастропарк, Свердловский проспект, 51А)
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17:30 Челябинск – Лекция основателя благотворительной клиники для нуждающихся людей «Другая Медицина», фельдшера Евгения Косовских «Важный разговор», организованная Российским Красным Крестом и посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (ИЦАЭ, ул. Энгельса, д. 107, вход по пандусу)
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19:00 Челябинск – Устный журнал «Язык Эйнштейна» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, д. 107, вход по пандусу)
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