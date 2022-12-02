2 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

02.12.2022, пятница
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09:30 Челябинск – Пресс-тур, посвященный проекту сопровождаемого проживания молодежи с инвалидностью (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)
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10:00 Челябинск – Акция «МХЛ-Детям» в преддверии Недели Звезд Хоккея (фонд «Звездный Дождь», Свердловский пр., 41, 76)
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11:00 Челябинск – Старт соревнований на Кубок России по многоборьям на призы ледового дворца «Уральская Молния» (ул. Труда, 187А)
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11:00 Челябинск – Церемония награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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11:00 Челябинск – Региональная конференция «Партнерство Правительства Челябинской области и Новикомбанка как фактор реализации промышленного потенциала региона» (Бизнес центр «GreenPlex», ул. Российская, 110)
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14:00 Челябинск – Вручение наград победителям национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2022» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (ДУМ «Смена», ул. Степана Разина, 8)
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15:00 Челябинск – Тренировка команды Кубка Вызова МХЛ «Запад» в преддверии Недели Звезд Хоккея (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51, главный вход)
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16:00 Челябинск – Региональный этап конкурса «Лига Лекторов» (ул. Васенко, 63, третий этаж, актовый зал Российского общества «Знание»)
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16:45 Челябинск – Тренировка команды Кубка Вызова МХЛ «Восток» в преддверии Недели Звезд Хоккея (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51, главный вход)
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17:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ДК ЧМК, ул. Гашека, 1)
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17:00 Челябинск – Мероприятие «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой!»: выставка-обзор книг, концерт памяти российских и советских воинов (Клуб «Шершни», ул. Центральная, 3А)
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18:30 Челябинск – Музыкальный моноспектакль телеведущей, актрисы Марии Третьяковой по произведениям Николая Лескова, Александра Куприна, Игоря Северянина «Сны. Неразменный рубль» (Детская филармония, ул. Солнечная, 5)
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