3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

03.12.2022, суббота
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10:00 Челябинск – Товарищеские матчи по робофутболу (Региональный центр технического творчества, ул. Черкасская, 1А)
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10:00 Челябинск – Финал акселератора «Путь ремесленника» (Челябинский государственный центр народного творчеств, ул. Первой Пятилетки, 17, выставка «Знак, символ, значение»)
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11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)
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11:00 Челябинск – Фестиваль «Гора самоцветов» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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12:30 Челябинск – Встреча первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт с волонтерами Южного Урала в преддверии Дня добровольца в России, награждение волонтеров по итогам 2022 года, «Диалог на равных» с участием актрисы и телеведущей Марии Третьяковой (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)
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14:00 Челябинск – Региональный этап конкурса «Лига Лекторов» (ул. Васенко, 63, третий этаж, актовый зал Российского общества «Знание»)
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14:00 Челябинск – Встреча с автором выставки «Три моря» – художником Мариной Рохмистровой (Выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Премьера спектакля «Время добрых дел» в рамках XIX детского благотворительного театрального фестиваля «Снежность» (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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16:00 Челябинск – II Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью театральных практик» в рамках XIX детского благотворительного театрального фестиваля «Снежность» (конгресс-холл «Челябинск-Сити», ул. Кирова, 159, второй этаж, VIP-зал №4)
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16:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия выставочного проекта «Сильные духом», приуроченного к Международному дню инвалидов (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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17:00 Челябинск – Музыкальный фестиваль команд КВН «Снежные Буераки». Гости фестиваля: «Раисы» (Иркутск), «Северяне» (Нягань) и «Город N» из Челябинска (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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