3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12:30 Челябинск – Встреча первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт с волонтерами Южного Урала в преддверии Дня добровольца в России, награждение волонтеров по итогам 2022 года, «Диалог на равных» с участием актрисы и телеведущей Марии Третьяковой (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)